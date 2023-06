Nations League, Olanda-Italia allo svedese Nyberg

Sarà lo svedese Glenn Nyberg ad arbitrare la finale di Nations League per il 3° e 4° tra Olanda e Italia in programma domenica 18 giugno alle 15.00 all'Fc Twente Stadion di Enschede . La Uefa ha scelto il 34enne scandinavo, mentre gli assistenti saranno i connazionali Mahbod Beigi e Andreas Soderqvist. Al Var il polacco Bartosz Frankowski, Avar Pawel Pskit, quarto uomo l'estone Kristo Tohver.

Nyberg e i precedenti con le italiane e la Nazionale

Nyberg non ha mai diretto la Nazionale maggiore ma ha arbitrato sia l'Under 17 che l'Under 20: la prima nelle qualificazioni agli Europei 2018, 3-0 al Montenegro, la seconda nella recente finale mondiale contro l'Uruguay, con gli azzurrini di Nunziata che si sono dovuti arrendere alla rete di Luciano Rodriguez a 4' dalla fine. Proprio in questo match aveva espulso Prati, ma dopo aver rivisto il fallo (che era da rosso) ha cambiato il colore del cartellino estraendo il giallo. Il fischietto svedese, poi, ha diretto le due romane: la Lazio il 7 marzo di quest'anno nel ko per 2-1 contro l'AZ Alkmaar valido per l'andata degli ottavi di finale di Conference League, i giallorossi nel netto 5-1 contro il CSKA Sofia nella fase a gironi della scorsa edizione della stessa manifestazione. Il bilancio, dunque, è in perfetta parità: 2 vittorie e altrettante sconfitte.