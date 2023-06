Italia, sfuma la Nations League: 2-1 Spagna, finale con la Croazia

L'Italia non riesce ad accedere alla finale di Nations League. Gli azzurri sono stati eliminati dalla Spagna, che si è imposta con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Yeremi Pino dopo appena 3' e di Joselu sul finale, rendendo così vano il rigore di Immobile che aveva riportato il punteggio in parità nelle fasi iniziali del primo tempo. La squadra di De La Fuente ha dimostrato ancora una volta di essere dominante in fase di possesso, mentre gli azzurri sono stati in grado di reagire e di soffrire senza rischiare troppo per gran parte della sfida. Nell'atto conclusivo del torneo, in programma domenica 18 giugno, gli spagnoli affronteranno la Croazia di Dali?, vincente ai supplementari contro l'Olanda.