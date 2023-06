Italia-Olanda, Mancini: "Buongiorno? Non era facile, è stato bravissimo"

ENSCHEDE (Paesi Bassi) - " Il gioco sicuramente nel primo tempo molto bene, nel secondo poi siamo un po' calati . Credo che abbiamo fatto uno sforzo enorme, perché sono veramente stanchi. Sono arrivati veramente molto stanchi tutti e quindi aver retto anche nel secondo tempo credo sia stata una buona prova". Al termine di Italia-Olanda 3-2, match che ha regalato alla Nazionale azzurra la medaglia di bronzo in Nations League, il ct Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni della Rai, elogiando la prova del difensore del Torino Alessandro Buongiorno , all'esordio assoluto: " È stato bravissimo, perché non era facile . Poi lui è abituato a giocare un altro tipo di calcio. Ha giocato nella difesa a quattro ed è stato bravissimo, è stato molto applicato, bravo!".

Italia-Olanda, l'analisi di Mancini

"Sono state tutte buone le indicazioni, comunque abbiamo diverse soluzioni di gioco interessanti, che poi abbiamo cambiato un po' nel secondo tempo, con Chiesa e Zaniolo esterni, negli attaccanti diventiamo più forti fisicamente. Nel primo tempo eravamo più leggeri, più rapidi, più veloci. A metà campo abbiamo retto bene, la difesa fino alla fine ha combattuto. Il futuro è di Dimarco e Frattesi? Sì, assolutamente. È stato importante, così come è stato importante vincere, in una partita importante come questa. I ragazzi hanno fatto un bellissimo primo gol", conclude Roberto Mancini.

