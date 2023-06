Chiesa, Italia-Olanda e il gol dopo 2 anni: "Mancini mi ha dato fiducia"

ENSCHEDE (Paesi Bassi) - " Due anni senza gol? È vero, sono stato fuori per dieci mesi e poi ho saltato marzo per altri problemi. Sono contento per la vittoria dopo la sconfitta con la Spagna". Autore della rete del momentaneo 3-1 che, nel momento più difficile, ha di fatto regalato il successo all'Italia nella finalina per il 3° posto di Nations League contro l'Olanda, Federico Chiesa è intervenuto ai microfoni della Rai.

" Se sono mancato a questa Nazionale? La Nazionale è mancata a me , perché è quella che mi ha fatto emergere ad alti livelli. Grazie a Mancini che mi ha davvero dato sempre fiducia . Ci siamo riscattati dopo il ko con la Spagna? Ci sarebbe piaciuto giocare la finale, ma abbiamo affrontato male la Spagna. Era importante vincere oggi per dimostrare che quello che abbiamo fatto in due anni non è casuale", conclude Federico Chiesa.

Chiesa e il futuro con Juventus e Nazionale

"Oggi sono molto contento per il gol e per la squadra, forse meritavamo di più, ma ci siamo giocati questa partita e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Io, Donnarumma e Barella il punto d'unione tra vecchia e nuova guardia? Noi siamo pronti, l'abbiamo dimostrato in questi anni. In Italia il talento c'è, va solo sfruttato. Mancini in questi anni ha avuto il coraggio di convocare tanti ragazzi, Zaniolo fu chiamato quando ancora non aveva esordito in Serie A. Il prossimo anno sarà il mio riscatto con l'Italia e con la Juve? Sono contento di come ho finito, per me è stato un anno difficile. Ora penso solo alle vacanze, poi dalla prossima stagione inizierò la preparazione già dal ritiro estivo e sono molto felice di questo", le parole di Chiesa ai microfoni di Sky Sport.