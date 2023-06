Rodri, ora anche la Nations League: può vincere il Pallone d'oro?

Rodrigo Hernandez Cascante, meglio conosciuto come Rodri , sta vivendo un momento magico. Negli ultimi 10 giorni il centrocampista spagnolo ha conquistato tutto il possibile tra nazionale e club . Il n.16 ha fatto sua la Champions League , giustiziando l'Inter ad Istanbul e venendo anche premiato come miglior giocatore dell'incontro e dell'intero torneo . Dopo i festeggiamenti della Champions League, il mediano dei Citizens si è reso protagonista anche con la "Roja" , pochi giorni dopo. Già nel match contro l'Italia aveva lasciato il segno, entrando nell'azione del secondo gol degli spagnoli, con un tiro dalla distanza che con due rimpalli è giunto poi a Joselu per il 2-1. Anche qui, Rodri è risultato l'MVP della partita. Successivamente, si è ripetuto anche in finale contro la Croazia , battuta per 5-4 ai calci di rigore. Quindi, altri tre trofei , due individuali e uno di squadra . Negli ultimi nove giorni, Rodri si è preso sei trofei (senza considerare Premier League e fa Cup, altrimenti il conto salirebbe a 8).

Rodri e il pallone d'oro: "Sarebbe fantastico, ma non ci penso molto"

Con questi numeri, il classe '96 non può che essere un serio candidato al più importante riconoscimento individuale per un calciatore: il pallone d'oro. Non solo Messi e il compagno/amico Haaland quindi. Rodri in questa stagione ha collezionato 57 presenze, con 4 reti, 7 assist e 8 trofei, ma resta con i piedi per terra: "I premi individuali sono la considerazione della gente. Sarebbe fantastico, ma non ci penso molto. E ci sono tanti bravi giocatori che possono meritarselo. Non ci penso molto, se devo essere sincero".