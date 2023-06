Nations League, vince la Spagna: delusione Croazia ai calci di rigore

La Spagna vince la terza edizione della Nations League battendo ai calci di rigore la Croazia nella finale allo stadio De Kuip di Rotterdam . La nazionale guidata da De La Fuente trionfa ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari, dopo una partita equilibrata e ricca di occasioni da gol, da una parte e dall'altra. Ai rigori, a oltranza, decisivo l'errore di Petkovic prima del penalty segnato da Carvajal con il cucchiaio che regala la vittoria alla Spagna. Ko la Croazia che, dopo aver sognato la vittoria nel Mondiale del 2018 in finale contro la nazionale francese, sfiora nuovamente il primo titolo della sua storia e fallisce l'opportunità di chiudere un ciclo stupendo con un trofeo. Nella nazionale croata, inoltre, grande amarezza per diversi attuali calciatori di Serie A e vecchie conoscenze del calcio italiano: da Vlasic del Torino, Brozovic e Perisic , che hanno anche calciato e segnato ai calci di rigore, a Pasalic . Festa invece per Morata e compagni, che conquistano la terza edizione della Nations League, dopo Portogallo e Francia.

Croazia-Spagna, curiosità e statistiche

Croazia-Spagna, la partita

Grande equilibrio nel primo tempo tra Croazia e Spagna. La prima frazione di gioco finisce senza reti ma entrambe le nazionali creano potenziali occasioni da gol per sbloccare l'incontro: gli spagnoli sfiorano il vantaggio con un tentativo di Gavi dal limite e con un colpo di testa di Morata mentre la nazionale croata si rende pericolosa con Kramaric e poi con un paio di colpi di testa di Perisic. Partita equilibrata anche nella ripresa, che inizia con una granche chance per la selezione di Dalic con il diagonale di Juranovic, a lato, dopo un'iniziativa di Perisic. La Spagna risponde subito dopo: colpo di testa di Asensio, oltre la traversa di poco, su pennellata di Jordi Alba. L'incontro continua a rimanere in equilibrio ma nella seconda parte della ripresa è la Spagna ad avere le occasioni migliori, prima con il tiro da fuori di Ruiz e poi, nel finale, con il tentativo a colpo sicuro di Ansu Fati salvato sulla linea di porta da Perisic. Il risultato non si sblocca neanche nel secondo tempo e la partita prosegue ai supplementari. Le due squadre provano ad evitare i calci di rigore ma la stanchezza si fa sentire e i tentativi offensivi di entrambe le nazionali sono imprecisi e poco lucidi. Gli spagnoli, in particolare, sprecano una clamorosa occasione con Dani Olmo. Si va ai calci di rigore. Dal dischetto decisivo il penalty trasformato con uno scavetto dal terzino del Real Madrid Carvajal dopo gli errori tra le fila dei croati di Lovro Mayer e di Bruno Petkovic.