Alexander-Arnold, un altro show: Inghilterra, tris in Finlandia

Dopo il ko interno contro la Grecia, l'Inghilterra torna al successo nella Lega B di Nations League superando per 3-1 la Finlandia in trasferta. Tre punti preziosi per i Tre Leoni che vincono grazie alle reti di Grealish, Alexander-Arnold e Rice, inutile nel finale la rete dei padroni di casa. Ancora ottima la prestazione del gioiello del Liverpool che dopo l'addio di Southgate è tornato ad essere protagonista in nazionale: un gol su punizione ed ennesima prestazione da leader, questo il punto di partenza della nuova Inghilterra. Si riaprono i discorsi nel Gruppo 2 in attesa di Grecia-Irlanda. Nel gruppo 3 passa di misura la Slovenia sul campo del Kazakistan.