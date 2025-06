Portogallo batte Germania e vola in finale di Nations League. Conceicao show: entra, gol e rimonta!

MONACO DI BAVIERA (Germania) - È il Portogallo di Roberto Martinez la prima finalista della Nations League A. La nazionale lusitana, infatti, grazie al bellissimo gol di Francisco Conceiçao (63'), in campo da soli 5', e il tap-in sotto porta del solito Cristiano Ronaldo (68'), che continua senza sosta a ritoccare i propri numeri e record verso l'alto - si impone 2-1 in rimonta contro la Germania, cui non basta il vantaggio firmato da Wirtz in apertura di ripresa, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. All'ultimo atto se la vedrà contro la vincente del super match tra Spagna e Francia, in programma giovedì 5 giugno.