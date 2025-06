Portogallo-Spagna: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

Una bella finale tra due delle migliori nazionali d'Europa, e un derby iberico, oltre che un confronto generazionale tra Cristiano Ronaldo e il nuovo fenomeno Yamal. Portogallo e Spagna si sfidano nella finalissima di Nations League all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. "Sono spagnolo e ovviamente c'è anche la componente sentimentale, ma sono concentrato sulla finale, la quarta nella storia del Portogallo. Vogliamo vincerla e so che servirà la migliore versione di noi stessi per superare una Spagna che è la nazionale migliore del mondo. Sono i più forti, ma non esiste la squadra perfetta e noi penseremo a giocarcela al meglio delle nostre possibilità", ha detto Roberto Martinez, ct del Portogallo, nel corso della conferenza stampa della vigilia a Monaco di Baviera.