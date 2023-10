Ruggeri, campione di fair play scuola Atalanta

Quando si dice la coincidenza. Martedì, 17 ottobre 2023, Bergamo: l'Atalanta compie 116 anni, ritrovandosi sesta in classifica, capolista del girone di Europa League, proprietaria dello stadio i cui lavori di completamento della Curva Morosini bruciano i tempi del cronoprogramma, proprietaria del centro sportivo Achille e Cesare Bortolotti di Zingonia dove, sinora, nei quattordici anni della loro gestione, i Percassi hanno investito oltre 60 milioni di lire. Martedì, 17 ottobre 2023, Bolzano, stadio Druso: l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata batte la Norvegia per 2-0 (Baldanzi, Francesco Pio Esposito) e infila la seconda vittoria consecutiva lungo la strada della qualificazione agli Europei 2025. Fra i migliori in campo risulta Matteo Ruggeri, 21 anni, bergamasco di Zogno, frazione Endenna, difensore dell'Atalanta, cresciuto nel vivaio dove mise piede quando aveva appena 9 anni; lanciato da Gasperini il 3 ottobre 2020 in Champions League contro il Liverpool e, cinque giorni dopo, in Serie A, quando di anni ne aveva diciotto. A Bolzano, Ruggeri va in campo con la maschera protettiva per via della sospetta frattura del naso causata dal pugno sferratogli in allenamento il 13 ottobre da Marco Nasti, 21 anni, attaccante, scuola Milan, in prestito al Bari. Nunziata rispedisce Nasti a casa, Ruggeri chiede al ct di rimanere in ritiro e dichiara di essere pronto a giocare contro la Norvegia. Cosa che fa, rimanendo in campo per tutto l'incontro. Il bello viene dopo.