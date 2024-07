Love Lies Bleeding: trailer del film con Kristen Stewart

Lucky Red ha diffuso via Cinefilos.it il trailer di Love Lies Bleeding di Rose Glass , indie-movie targato A24 che, dopo l’ottima accoglienza al Sundance Film Festival, ha scosso la platea del Festival di Berlino dove è stato presentato fuori concorso nella sezione Berlinale Special.

Secondo lungometraggio della regista britannica Rose Glass dopo il debutto con Saint Maud, presentato in anteprima a Midnight Madness al Toronto International Film Festival e nominato a due BAFTA, il film le è valso il riconoscimento come Migliore Regista Esordiente ai British Independent Film Awards 2020.

Nel cast di Love Lies Bleeding Kristen Stewart, icona del cinema contemporaneo che si distingue per la sua capacità di sperimentare e sorprendere, l’esordiente Katy M. O’Brian, Ed Harris, Dave Franco e Jena Malone, in un thriller ambientato nel New Mexico, intriso di umorismo crepuscolare e di personaggi epici.

Rose Glass rompe gli schemi mescolando grandi scenografie, effetti speciali e improvvise incursioni nel fantasy; spazia attraverso diversi generi cinematografici, dallacommedia noir, al crime, al revenge movie, mettendo in scena la forza distruttiva dell’eccesso, dell’ambizione e dell’amore folle.

La trama del film

Lou (Kristen Stewart), scontrosa e solitaria, gestisce la palestra del padre (Ed Harris)quando nella sua vita arriva Jackie, (Katie O’Brien), un’ambiziosa culturista diretta a Las Vegas per inseguire il suo sogno. Le due si innamorano perdutamente, ma il loro amore le trascina in un vortice di violenza, facendole precipitare nella rete criminale della famiglia di Lou.