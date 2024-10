The Family Plan avrà un sequel

Apple Original Films ha annunciato oggi che è in lavorazione il sequel della comedy di successo The Family Plan, con Mark Wahlberg che tornerà in veste di produttore e nei panni di Dan Morgan recitando al fianco di Michelle Monaghan, Zoe Colletti e Van Crosby. Simon Cellan Jones sarà di nuovo alla regia della commedia d'azione di Skydance Media, che è stata la prima pellicola più vista su Apple TV+ dopo il suo debutto lo scorso anno.



«Sono elettrizzato all'idea di tornare a vestire i panni di Dan Morgan insieme ai miei brillanti co-protagonisti e insieme a Simon e David», ha dichiarato il produttore e attore Mark Wahlberg. «Realizzare "The Family Plan" e vederlo diventare un successo immediato apprezzato dal pubblico di tutto mondo è stato incredibilmente gratificante. Non vediamo l'ora di collaborare di nuovo con i nostri partner di Apple e Skydance per il prossimo capitolo della famiglia Morgan, in cui la loro vacanza europea andrà inevitabilmente storta».



«Sono entusiasta di tornare ad accompagnare i Morgan attraverso l'Europa alla ricerca di un perfetto Natale in famiglia ricco di azione», ha dichiarato il regista Simon Cellan Jones.



David Coggeshall, lo sceneggiatore del primo film, è tornato a scrivere il sequel di The Family Plan che si svolge in Europa, dove Dan ha organizzato la vacanza di Natale perfetta per i Morgan, ma anche lì il suo passato continuerà a perseguitarli in modi inaspettati.