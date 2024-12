Paddington in Perù: nuovo intenso trailer

La trama

Paddington in Perù racconta la storia dell'amato orso, goloso di marmellata, che si perde nella giungla in un’emozionante avventura ad alto rischio, ricca di arguzia, simpatia e umorismo. Quando Paddington scopre che l'adorata zia Lucy è scomparsa, lui e la famiglia Brown si spingono verso le terre selvagge del Perù per cercarla con un unico indizio: un punto segnato su un’enigmatica mappa. Deciso a risolvere il mistero, Paddington si imbarca in un avvincente viaggio attraverso le foreste pluviali dell'Amazzonia ritrovandosi anche sulle tracce di uno dei tesori più leggendari del mondo.