Da domani al cinema A Complete Unknown

Il film di James Mangold, A Complete Unknown, nelle sale italiane da domani, giovedì 23 gennaio. Searchlight Pictures presenta A Complete Unknown, diretto dal candidato all’Oscar James Mangold (Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line, Le Mans ’66 – La grande sfida). Il film, basato sul libro “Il giorno che Bob Dylan prese la chitarra elettrica” edito in Italia da Vallardi, è interpretato dal candidato all’Oscar e al BAFTA Timothée Chalamet insieme al candidato all’Oscar e al BAFTA Edward Norton (Fight Club, Birdman), Elle Fanning (The Great, Maleficent), Monica Barbaro (Top Gun: Maverick), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine, The Bikeriders), Dan Fogler (Animali fantastici e dove trovarli, The Walking Dead), Norbert Leo Butz (L’amore secondo Dan), e Scoot McNairy (Argo, 12 anni schiavo).