Dal 15 giugno è in edicola “Jannik Sinner Numero 1”

Nella storia del tennis, mai un giocatore italiano era riuscito nell’impresa di salire sul gradino più alto della classifica mondiale. Questo prima che Jannik Sinner riscrivesse la storia dello sport azzurro, raggiungendo un traguardo che il nuovo numero del Guerin Sportivo Extra celebra con uno speciale da collezione dedicato interamente al campione altoatesino.

“Jannik Sinner Numero 1” – in edicola sabato 15 giugno – ripercorre le tappe che hanno portato il classe 2001 sulla vetta del ranking, dai primi passi mossi su un campo da tennis insieme al suo maestro degli inizi Heribert Mayr fino ai successi più recenti, come la Coppa Davis conquistata con la Nazionale a Malaga e soprattutto il primo Slam messo in bacheca all’Australian Open. Ma non solo: il nuovo numero da collezione del Guerin Sportivo Extra racconta retroscena, aneddoti e curiosità sul fenomeno di Sesto Pusteria, anche attraverso interviste e testimonianze esclusive di chi lo ha visto crescere e di chi lo conosce da vicino. E così, assumono grande valore le parole contenute in “Jannik Sinner Numero 1” del capitano di Davis Filippo Volandri oppure di Adriano Panatta, l’uomo che ha visto battere i suoi record proprio da Sinner, così come quelle del presidente della FITP Angelo Binaghi e dell’idolo d’infanzia Karin Knapp.

Una grande opportunità per scoprire grazie ad una esaustiva e dettagliata analisi ai raggi X il campione azzurro, anche attraverso gli uomini che compongono il suo staff, rappresentati in primis dal duo Vagnozzi-Cahill, i suoi amici nel tour e gli avversari più rappresentativi.

Sinner, il nuovo Numero 1, ha compiuto un’impresa davvero storica, da celebrare in edicola col Guerin Sportivo Extra! Se non lo trovi in edicola, puoi richiederlo all'indirizzo mail: gssinner@guerinsportivo.it indicando tutti gli estremi per una spedizione a domicilio con corriere espresso!