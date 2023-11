Juventus ed EA FC 24 insieme in memoria di Vialli

Electronic Arts ha presentato a Torino il primo progetto italiano del programma FC Futures, dedicandolo alla memoria di Gianluca Vialli . Il dibattito di presentazione, a cui hanno partecipato importanti ospiti in rappresentanza delle parti coinvolte, è stato moderato dal celebre giornalista sportivo Pierluigi Pardo. FC Futures è il piano su scala globale di EA Sports per investire in modo significativo nel calcio delle comunità locali, con l'obiettivo di far crescere la passione per il gioco in tutti. I videogiochi, dunque, rompono la quarta parete e atterrano nel mondo reale grazie a FC Futures in una collaborazione che vedrà anche la UEFA in prima linea. Il ventaglio dell’iniziativa, infatti, è piuttosto ampio: verranno messi a disposizione di tutti gli interessati una serie di esercitazioni iconiche presenti su EA Sports FC 24 ridisegnati per essere replicati sul campo reale.

Federico Chiesa e la Juventus in prima linea

Il progetto inaugurato ieri nel capoluogo piemontese ha l’obiettivo di offrire a 35 bambini - segnalati dal Comune di Torino - l’accesso gratuito a un corso settimanale presso il centro sportivo FDS Spazio Talent Soccer, parte della rete Juventus Academy, che li accompagnerà per tutta la stagione calcistica 2023/24. L’evento di lancio ha registrato anche la presenza del fuoriclasse bianconero Federico Chiesa che nei panni di ambasciatore EA Sports FC 24, successore della fortunata serie calcistica di videogiochi Fifa, ha regalato ai bambini presenti la possibilità di interagire con il loro idolo.

L'omaggio alla leggenda

Il progetto FC Futures di Torino prevede anche di intitolare a Gianluca Vialli i due campi di calcio a 5 del centro sportivo torinese, che per l’occasione sono stati riqualificati con investimenti su manto, panchine e protezioni a bordocampo. La decisione di intitolare a Gianluca Vialli questa importante progetto a supporto dei giovani si inserisce in una più ampia serie di iniziative che EA Sports ha messo in atto per commemorare il campione della Juventus, una grande personalità dentro e fuori dal campo che ha lasciato un vuoto incolmabile ma anche una solida eredità nell’ambito dello sviluppo di attività sociali.

Vialli rivive attraverso i videogiochi

“È un privilegio per EA FC – le parole di James Salmon, Senior Director Brand di EA Sports - dedicare questo programma in memoria di Gianluca Vialli. È già stato immortalato come Eroe in milioni di partite disputate in EA Sports Fc 24. Oggi la celebrazione dei suoi traguardi e della sua memoria si estende dal campo virtuale anche a quello reale. Attraverso FC Futures crediamo di poter fornire strumenti unici per sostenere la prossima generazione di giocatori di base e aiutarli a raggiungere le vette di giocatori come Vialli. Non potremmo essere più orgogliosi di collaborare con la famiglia Vialli per svelare questi campi e continuare a fornire un maggiore accesso allo sport per la comunità".