L'Italia avrà un'arena esports

Un’arena esports a Milano da 3500 posti

“Le aziende del Fondo, che svolgerà funzione di incubatore, potranno godere di un ecosistema virtuoso capace di creare importanti sinergie in grado di ampliare significativamente la capacità di presidiare il mercato, convivendo verticalmente e orizzontalmente con diversi target complementari e producendo attività e progetti attraverso i quali educare e formare le nuove generazioni anche grazie all’organizzazione di grandi eventi dedicati agli eSport e alla cultura digitale, ovvero un mercato da oltre 3 miliardi di dollari di revenue a livello globale”, si legge nel comunicato condiviso dal fondo. L’IPO del fondo è prevista in 36 mesi. Gestore del fondo di investimento londinese è la Petricca & Co Capital, uno dei principali attori nel settore dei fondi di investimento e nel merchant banking con importanti operazioni finanziarie e immobiliari che si è posto come obiettivo il raggiungimento di 100 milioni di euro.

WeArena venduta

Tra le prime grandi aziende acquisite dal fondo c’è WeArena Entertainment, una delle più importanti realtà italiane dedicate al mondo del gaming e dell’intrattenimento digitale in Italia. Già fortemente presente in modo fisico sul territorio con arene esports inserite in aree commerciali, negli ultimi anni anche partner ufficiale delle competizioni esports dei campionati di Lega B e Lega Pro, per i quali ha gestito i team di 9 club delle serie cadette. Ma il fattore più importante è che si occuperà della realizzazione della più grande arena esports d’Europa che nascerà all’interno del complesso Mos-Mall di Milano Pero. Si tratterà di un’arena permanente da 3.500 posti a sedere che le permetteranno di ospitare le più importanti tappe di tornei e campioni italiani e internazionali.