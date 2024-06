Sinner pronto per un videogioco: ecco quale

TopSpin 2K25 , videogioco di simulazione tennistica, è già da diversi mesi sul mercato. A 13 anni di distanza dall’ultima volta e cavalcando quella che ormai è diventata una passione smisurata, soprattutto in Italia dopo i successi di Jannik Sinner , dal 23 aprile tutti gli appassionati hanno tra le mani un titolo interessante. Tra i punti di forza di TopSpin 2K25, la possibilità di giocare tutti i tornei dello Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open, ndr). Le novità, però, non finiscono qui. Perché ci sarà spazio anche per i Masters 1000, tra cui quello di Roma con gli Internazionali d’Italia, e le Nitto ATP Finals di Torino.

TopSpin rinnovato e al passo con i tempi

I player, dunque, potranno essere protagonisti sui campi che hanno fatto la storia del tennis in alcune modalità che ricordano l’altra serie fortunata di Take Two. Dalle semplici esibizioni fino a scalare la vetta del ranking ATP in MyCareer. TopSpin 2K25 ha deciso di puntare sul tennis in maniera decisa e proverà ad alzare l’asticella rispetto al passato. I tennisti giocabili, invece, sono 24 tra uomini, donne e leggende di ogni epoca. A guidare la carovana delle icone della racchetta, spazio a Roger Federer. Lo svizzero, in ogni caso, è in buona compagnia con Serena Williams, Pete Sampras, Andre Agassi e John McEnroe.

Ecco Jannik Sinner

Recentemente, intanto, 2K ha svelato la futura aggiunta di capi di abbigliamento a marchio Gucci in esclusiva per TopSpin 2K25, oltre a un nuovo professionista giocabile: Jannik Sinner. Il nuovo numero uno del ranking ATP, si unirà al roster del videogioco a partire dal 20 giugno. Del resto, la sua esclusione aveva destato particolare scalpore. Continua a leggere su EsportsMag.