Mgw, Toccalini (Lega) promette: 'Nel 2024 una regolamentazione per gli esports'

Entro un anno anche l'Italia, come già altri importanti paesi europei come la Francia, avrà una regolamentazione sugli esports.

A dirlo, con un'affermazione che si pone a metà tra la promessa e la garanzia, è Luca Toccalini, deputato leghista, responsabile di della sezione giovani del Carroccio, che partecipanto ieri, 24 novembre, alla premiazione degli Italian Esports Awards, nella cornice della Milan Games Week & Comics, ha dichiarato:

"Tra un anno anche l'Italia avrà la sua regolamentazione sugli esports, ci rivedremo tra un anno con tante novità e con una situazione diversa".

Poche parole, ma che hanno dato una ventata di speranza ad un intero settore, che una regolamentazione la chiede da tempo. Per i player, che magari possono sperare in un inquadramento lavorativo serio, per i team, che possono così sperare in un più preciso quadro normativo di riferimento, e per tante altre professionalità che gravitano attorno al settore degli esports, comprese le aziende che li producono, gli sviluppatori.

A tutti loro Toccalini si è rivolto ieri, applaudito dalla folta platea di giovani e appassionati assiepata in a Rho, Fiera Milano, per la kermesse dedicata al gioco. D'altronde la politica si sta occupando della scena esportiva da qualche tempo, e i contatti con il settore videoludico si sono fatti sempre più importanti anche nel corso di questo 2023.

Appuntamento tra un anno, dunque, per toccare con mano il nuovo quadro normativo, la cui redazione comunque seguiremo con molta attenzione.