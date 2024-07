La Francia ospiterà l'Evo dei picchiaduro

Sarà la prima volta che l’Evo porterà un proprio evento su larga scala in Europa. Solitamente la tappa principale si disputa negli Stati Uniti con l’ultima edizione delle Evo Championship che si è disputata nel weekend dal 19 al 21 luglio a Las Vegas. L’Evo è anche stato a Los Angeles e Tokyo ma mai in Europa. La prima nazione europea a ospitare l’evento dei picchiaduro non poteva che essere la Francia, sotto la spinta del presidente Macron che fin dal suo primo insediamento all’Eliseo ha puntato forte sul proprio paese come punto di riferimento continentale dell’esports.