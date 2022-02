I 6 giochi +1 per Nintendo 3DS da recuperare prima che chiuda lo store

Nintendo ha annunciato che gli eShop di Nintendo 3DS e Wii U verranno chiusi definitivamente a marzo 2023. Una delle molte terribili conseguenze della decisione è che un discreto numero di giochi reperibili solamente nell'eShop del 3DS non saranno più disponibili per l'acquisto , da nessuna parte. Inoltre, alcune funzionalità vitali per la piattaforma inizieranno a essere disattivate molto prima. A partire dal 23 maggio di quest'anno , non si potrà più utilizzare una carta di credito per aggiungere fondi al proprio account e non si potranno utilizzare nemmeno le gift card dell'eShop a partire dal 29 agosto.

Nintendo ignora le conseguenze

L'intera vicenda è un colpo basso per tutti gli appassionati dediti alla preservazione dei videogiochi. In una risposta alle FAQ, ora cancellata, sulla chiusura dell'eShop, Nintendo ha menzionato che alcuni giochi sono disponibili tramite le librerie del servizioo inn abbonamento Nintendo Switch Online e che ne verranno aggiunti degli altri, ma ha affermato che "Attualmente non abbiamo in programma di offrire contenuti classici in altri modi". Attualmente quelle librerie sono composte da giochi per NES, SNES, Sega Genesis e Nintendo 64 e, dato il formato a doppio schermo e la tecnologia 3D del 3DS, è improbabile che molti titoli progettati per quella piattaforma ricevano un porting per la Switch. Molte esclusive dell'eShop provengono da franchise meno conosciuti, quindi Nintendo non è finanziariamente incentivata a trasferirle su Switch perché il processo di conversione è difficile e costoso. Per giocare d'anticipo, abbiamo compilato una lista dei titoli imperdibili usciti in esclusiva sullo store digitale del 3DS che spariranno a maggio dell'anno prossimo e che potete acquistare ancora per poco tempo.

Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies

https://www.youtube.com/watch?v=L4rh1jxuiKQ

Questo capitolo, sviluppato in esclusiva per il Nintendo 3DS, della serie di videogiochi di culto con protagonisti degli avvocati, sfrutta l'esclusiva grafica tridimensionale della console facendo vivere ai giocatori una storia labirintica.

Pushmo / Crashmo / Stretchmo

https://www.youtube.com/watch?v=5lB_FYe0qn4&feature=emb_title

È difficile non amare i giochi Nintendo dedicati allo spingere e tirare dei blocchi da costruzione. Completare ogni livello solo con le proprie (modeste) abilità di movimento si rivela una sfida sempre più stimolante.

Dillon’s Rolling Western

https://www.youtube.com/watch?v=YNUer6t0bl4

È piuttosto raro che Nintendo, felice dei suoi franchising ben avviati, crei un nuovissimo gioco d'azione con personaggi mai visti, ma è proprio quello che ha fatto con questo strano ibrido action/tower defense con protagonista un armadillo western.

Rusty’s Real Deal Baseball

https://www.youtube.com/watch?v=CBxXuFU1yO4

Rusty's Real Deal Baseball è noto non solo per i suoi divertenti minigiochi a tema baseball, ma anche per essere stato uno dei primi esperimenti di Nintendo con le microtransazioni e il free-to-play.

BOXBOY!

https://www.youtube.com/watch?v=vM0AppRa6mQ

BOXBOY! e i suoi due sequel sono ottimi esempi di game design per cui vale il motto "meno è meglio". Qui, una meccanica unica del genere consente di generare delle scatole con la forma dal proprio personaggio (guardare per credere), che dovrete utilizzare in decine di modi diversi per risolvere puzzle ed enigmi. É una vera gemma nascosta.

Mario and Donkey Kong: Minis on the Move

https://www.youtube.com/watch?v=bSDIdVpELiI&feature=emb_title

La serie Mario vs. Donkey Kong ha visto due titoli uscire su 3DS tra cui Minis on the Move. Il tuo obiettivo è guidare piccoli robot verso la salvezza e, come sempre, Donkey Kong ti metterà i bastoni tra le ruote. Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars, il capitolo precedente, è disponibile anche su Wii U.