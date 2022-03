Warcraft mobile e la nuova espansione di WoW: quando escono?

Blizzard ha annunciato lunedì i suoi piani per le espansioni di Hearthstone e World of Warcraft , oltre a un nuovo gioco per dispositivi mobili ambientato su Azeroth. Tutte e tre le novità sono previste per il 2022, la prima delle quali sarà svelata il 15 marzo. Subito dopo arriveranno i piani di Hearthstone per il 2022 , che includeranno modifiche al set base.

Mentre i giocatori aspettano la rivelazione della nuova espansione di Hearthstone, possono godersi l'attuale stagione degli Hearthstone Grandmasters. Un montepremi di 250mila dollari è in palio insieme agli inviti regionali all'Hearthstone World Championship.

La nuova espansione di World of Warcraft sarà rivelata il 19 aprile e ci sarà anche un'anteprima online speciale, secondo il comuniccato stampa. Fino ad allora, i giocatori potranno giocare all'ultimo aggiornamento dei contenuti per l'espansione Shadowlands. I giocatori possono anche provare il raid Sepulcher of the First Ones mentre fanno il tifo per la loro squadra preferita di World of Warcraft nell'evento Race to World First.

Coloro che amano WoW Classic possono anche affrontare il Dio del Sangue Hakkar, ricevere le ricompense nella Stagione della Maestria e continuare ad esplorare la città di Zul'Gurub. Nel frattempo, i giocatori possono prepararsi ad affrontare Illidan Stormrage in Burning Crusade Classic Phase 3.

Il World of Warcraft Arena World Championship inizierà il 18 marzo. Nel frattempo, i concorrenti che vogliono diventare i migliori dungeon-runner devono iscriversi tramite GameBattles entro il 28 marzo e superare la frase Mythic Dungeon International Time Trials.

Blizzard ha anche annunciato un nuovo videogioco mobile di Warcraft che sarà rivelato a maggio. Secondo l'annuncio vedremo un'anteprima del "primo gioco di Warcraft creato da zero per dispositivi mobili".