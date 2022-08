Un controller per essere competitivi anche sul divano: Turtle Beach React-R recensione

Il mondo eSportivo non è esclusivo appannaggio dei Pc Desktop. Tante competizioni (CoD e Halo per fare un esempio) hanno come regola obbligatoria l'utilizzo di un controller quindi avere una periferica con i bottoni giusti e affidabile è essenziale per scalare i rank.

Il nuovo controller React-R di Turtle Beach per Pc e Xbox fa proprio questo: è affidabile, resistente e, soprattutto, ha 2 tasti programmabili. Chi gioca competitivo pad alla mano sa che è fondamentale non dover mai togliere il pollice destro dall'analogico per potersi sempre girare all'ultimo minuto e reagire a un attacco.

I pro sanno anche che è fondamentale essere sempre pronti a saltare e a ricaricare quando serve; la soluzione? Tasti programmabili. Avendo bottoni aggiuntivi sotto le impugnature del controller, le dita che di solito non fanno nulla posso aiutare con il salto e la ricarica.

Al prezzo consigliato di 45 euro, il React-R è uno dei modi più economici e affidabili di avere accesso a questa funzione. Ci sono due svantaggi: il controller è cablato (il cavo incluso è di 2,5 metri ma è facilmente sostituibile grazie all'ingresso USB-C) e i materiali leggermente plasticosi.

Nessuno di questi due fattori intacca la performance del pad di cui abbiamo apprezzato la leggerezza e la maneggevolezza. Essendo un prodotto Turtle Beach ci aspettavamo una particolare attenzione al comparto audio e l'abbiamo trovata. L'ingresso jack da 3,5mm è ben fatto e c'è un tasto dedicato per mutare il microfono.

In più, con il giusto paio di cuffie, avrete accesso alla funzione Superhuman Hearing di Turtle Beach che afferma di dare un vantaggio competitivo. Noi non lo abbiamo sentito ma percepire bene i passi nemici è sempre importante quando si gioca ranked.

I giochi testati con questo controller sono stati Halo Infinite, in particolare il suo competitivo, Call of Duty Warzone e Vanguard, Apex Legends e Overwatch. É un controller votato agli sparatutto ma se, tra una granata e l'altra volete farvi una guidata su Forza Horizon 5, non avrà difficoltà a restituirvi il rombo della vostra Supra.

Il React-R, poi, funziona alla perfezione anche su Pc quindi se foste interessati ai "benefici" che comporta l'utilizzo di un controller su desktop non possiamo che raccomandarvelo.