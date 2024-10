Mondiali di LoL, chi rimane

Mad Lions e Pain Gaming sono state le prime due squadre eliminate dalla fase di svizzera dei Worlds 2024, i mondiali di League of Legends. Se nel secondo caso si tratta di un risultato atteso, considerato la provenienza da una minor region come quella brasiliana, seppur in crescita, per il team spagnolo si tratta di un esito sì altrettanto atteso ma in modo differente.

Fuori i Mad

La squadra europea si era qualificata al mondiale al termine di una stagione lunga e tortuosa, con quattro giocatori esordienti assoluti nella massima competizione, guidati dal veterano Elyoya in giungla: aspettarsi un loro approdo alle prime otto era davvero utopico. Tuttavia, dopo l’accesso alla svizzera grazie alle due vittorie maturate in modo convincente nella fase preliminare di Play-In, aspettarsi un risultato diverso dallo 0-3 era più che lecito. Considerato che, esclusi i cinesi Bilibili Gaming, hanno incontrato avversari non impossibili, come i taiwanesi Psg Talon e i vietnamiti Gam, ai Mad Lions era chiesto di fare qualcosa di più, qualcosa che fosse serenamente nelle loro corde.

G2 e Fnatic speranze europee

Le altre due squadre europee adesso si giocheranno invece il passaggio del turno o l’eliminazione. I G2 Esports, dopo la splendida vittoria contro i cinesi Weibo Gaming, affrontano i temibili T1 campioni del mondo in carica in una sfida che vale il passaggio al turno successivo e l’ingresso tra le migliori otto squadre al mondo. Le speranze dei G2 non sono vane, posto che hanno mostrato un livello di forma alto e che i T1, pur rimanendo favoriti, non sono allo stesso livello di un anno fa. Diverso il discorso per i Fnatic, adesso sull’1-2 con una vittoria e due sconfitte che si giocheranno l’eliminazione dalla fase di svizzera contro i cinesi Weibo Gaming. Nonostante ottimi segnali, i Fnatic continuano ad apparire incostanti e sconnessi tra loro, un fattore di cui potrebbe facilmente approfittare i Weibo.

Le altre

Sorprende invece vedere i Bilibili Gaming, squadra tra le tre favorite per la vittoria del torneo, trovarsi sul punteggio di 1-2. Nella Bo3 decisiva per rimanere nella svizzera però troveranno un avversario sulla carta più morbido, i già citati Psg Talon. Nelle altre sfide i Dk hanno pescato i Tes, mentre i vincitori del campionato coreano Hanwha Life affronteranno i nordamericani FlyQuest in un match che non sembra alla portata di questi ultimi. Infine i Liquid hanno invece pescato i Gam, avversario alla loro portata ma da non sottovalutare dopo la vittoria in rimonta sui Mad Lions. Ultima menzione per i cinesi Lng e i coreani Geng, entrambi già qualificate ai playoff tra le migliori otto con il biglietto in mano per Parigi, dove si giocheranno poi l’accesso alla semifinale alla Adadis Arena.