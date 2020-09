Raikkonen stuzzica Hamilton: "Una volta i piloti erano come Hunt..."

ROMA - Kimi Raikkonen, uno dei piloti più amati in assoluto, ha scatenato i social network postando due foto nelle storie di Instagram dove critica anche i look di Lewis Hamilton. Nella prima immagine il pilota finlandese ha voluto paragonare l'ultimo abbigliamento del campione del mondo di F1 al Mugello e quello di James Hunt, l'inglese che andava forte anche fuori dalla pista, a petto nudo con birra e sigaretta in mano. "L'evoluzione dei piloti di Formula 1" scrive Raikkonen nella storia Instagram. Poi in quella successiva fa vedere un momento della sua vita, visibilmente brillo e con la sigaretta in bocca: "Non preoccupatevi, non tutte le speranze sono ancora perse". Il riferimento è ovviamente ai piloti ‘old style', come Raikkonen o come Hunt, che si godono o godevano la vita, che magari erano un po' meno rigorosi, che facevano le ore piccole anche il giorno prima di una gara importante.