F1, Bahrain confermato: Gran Premio a Sakhir fino al 2036

ROMA - Ora è ufficiale: il Gran Premio del Bahrain sarà una tappa della Formula 1 fino al 2036 . È lo stesso Circus a rendere noto l'accordo fra Stefano Domenicali , presidente e CEO del Mondiale , e il comitato organizzatore del Gran Premio. Le infrastrutture che ruotano attorno al circuito sono state - si legge nella nota ufficiale della F1 - "oggetto di ulteriori investimenti". In particolare ad essere migliorata sarebbe l'efficienza energetica del circuito, che sarà alimentato con il 100% di elettricità derivata da fonti rinnovabili . "Il Bahrain International Circuit - ha detto Domenicali - offrirà, oltre alle corse, emozioni ancora più incredibili per i tifosi".

La F1 in Medio Oriente

"È dal 2004 - ha continuato Domenicali - che corriamo qui e non vediamo l'ora di tornarci per l'inizio del Mondiale 2022 (18 marzo, ndr), l'inizio di una nuova era. Il Bahrain è stato il primo paese del Medio Oriente ad accogliere la Formula 1 ed è molto speciale per noi. Voglio ringraziare personalmente Sua Altezza il Principe Salman e il suo team per la loro dedizione e il duro lavoro". Salman bin Isa Al Khalifa, amministratore delegato del circuito internazionale del Bahrain, ha invece aggiunto: "Siamo orgogliosi di aver avuto un ruolo nella storia della F1. In Medio Oriente il Motorsport sta avendo una crecita importante, specie fra i giovani che sempre di più si appassionano alla Formula 1".