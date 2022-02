F1, Aston Martin annuncia investimenti da top team nel 2022

ROMA - Ancora pochi giorni e prenderà il via la nuova era della F1. La stagione 2022 sarà la prima con le nuove innovazioni, che riguardano diversi aspetti delle monoposto, che saranno totalmente rivoluzionate, oltre ad altri aspetti più "burocratici", come un nuovo budget cap , ovvero un limite alle possibilità di investimenti nel corso della stagione. E proprio in relazione alla capacità di spesa, Andy Green, direttore tecnico dell' Aston Martin che ha da poco svelato la nuova livrea, ha spiegato: "Dovremo sempre avere un occhio molto attento al tetto di spesa poiché il budget cap ha regole ben precise, ma credo che saremo in grado di portare aggiornamenti almeno con la stessa frequenza di Mercedes e Red Bull".

"Mi aspetto un annata proficua"

Chiaro che un aumento nel limite di spesa, per quanto importante, non possa portare automaticamente a competere con le squadre più forti. È quanto sottolinea anche il direttore tecnico della casa britannica, che ha dichiarato: "Al momento i nostri limiti sono nelle risorse, strumenti di ultima generazione che servono per sviluppare la monoposto poiché aiutano a prendere le giuste decisioni. È questo il gap che dovremo colmare al più presto, per il resto sono fiducioso in merito alle possibilità di poter portare in pista molti sviluppi nell’intero arco della stagione. Su questo fronte mi aspetto una 2022 molto solido e proficuo".