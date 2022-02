F1, Brown: "Nuova McLaren è più scura, ma anche più elegante"

"F1 nostro centro di gravità"

“Siamo la McLaren Racinge la Formula 1 è chiaramente il nostro centro di gravità - prosegue Brown dopo la presentazione della monoposto avvenuta venerdì - ma penso che possiamo pensare ai nostri programmi come una singola entità da corsa. La ragione per cui la macchina di Pato O’Ward è diversa è che non è permesso avere auto identiche in IndyCar così come in Formula 1. Penso che entrambe siano fantastiche, così come quelle in Extreme E ed eSports; quando si guarderà a tutte questeil pubblico avrà modo di riconoscere le McLaren, indipendentemente da quale serie si sta guardando“.