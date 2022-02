F1: AlphaTauri presenta la livrea della nuova AT03

ROMA - La AT03 si aggiunge alle nuove monoposto che partiranno dalla griglia di partenza della Formula 1 2022 . L' AlphaTauri , che schiererà ancora in pista Pierre Gasly e Yuki Tsunoda , avrà come team principal Franz Tost , con la parte tecnica che invece verrà affidata sempre a Jody Egginton . Il prossimo Mondiale, che presenterà un nuovo regolamento, potrebbe favorire scuderie che - proprio come l'AlphaTauri - sono rimaste nell'ombra nelle ultime stagioni. Un'occasione da cogliere al volo per il team con sede a Faenza.

Mistero sulle specifiche

La livrea è stata presentata con un evento che non ha visto fornire ulteriori dettagli e dichiarazioni. Una scelta precisa quella della scuderia, che vuole conservare un alone di mistero sulla AT03. I punti fermi però ci sono. Il 2021 dell'AlphaTauri, alla sua terza partecipazione alla Formula 1, riparte dal terzo posto di Gasly in Azerbaigian e dai 146 punti conquistati nella classifica costruttori. Il francese è così chiamato a migliorare il suo bottino, andando magari all'assalto di più podi in questo 2022. Il giapponese sarà invece impegnato a stemperare la sua indole poco paziente, che l'anno scorso l'ha tradito in più occasioni, con team radio poco educati nei confronti del suo box.