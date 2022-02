F1, Marko: "Per realizzare la macchina abbiamo affrontato alcuni ostacoli"

ROMA - Il 2022 per la Formula 1 sarà un anno di grandi cambiamenti. Modifiche radicali al regolamento che hanno posto nuove sfide alle scuderie del paddock , che in questi giorni stanno svelando le loro monoposto. Tra queste c'è la Red Bull , che ha presentato di recente la sua RB18 , il cui sviluppo causato non poche difficoltà dalle parti di Milton Keynes. "Abbiamo affrontato - ha infatti detto al quotidiano austriaco "Kleine Zeitung" Helmut Marko , consulente della Red Bull - due o tre ostacoli. I progetti e i disegni della nuova monoposto dovevano essere innanzitutto conformi al limite del budget ".

Il commento di Marko

Tra le novità regolamentari c'è infatti il tetto ai finanziamenti, il cosiddetto budget cap, che punta ad appianare le differenze tra le scuderie. Le squadre con meno fondi potrebbero così avere le stesse possibilità delle superpotenze del paddock, come ad esempio la Mercedes o la stessa Red Bull. "Quello che abbiamo di fronte - ha continuato Marko - è il più grande cambiamento in termini di regole degli ultimi 15 o 20 anni. Per di più noi, mentre stavamo sviluppando la RB18, stavamo anche lottando per il Mondiale". Il countdown per la prima tappa del Mondiale (18 marzo) è però già scattato, con i test di Barcellona, dal 23 al 25 febbraio, quelli in Bahrain, dal 10 al 12 marzo, che saranno momenti chiave per vedere sin da subito il livello delle nuove monoposto.