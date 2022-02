F1, nuovo sistema di punti in caso di stop al Gp: ecco come verranno assegnati

ROMA - Nuove regole per la Formula 1 in caso di gara interrotta. La decisione arriva a seguito - si legge nella nota ufficiale del Circus - del Gran Premio del Belgio, a Spa-Francorchamps, dove protagonista è stato il maltempo. In quella gara Max Verstappen completò due giri alle spalle della Safety Car e i punti della top 10 vennero dimezzati. Ora la Formula 1 avverte che nessun punto verrà assegnato se il leader della corsa non effettuerà almeno due giri senza un intervento di Safety Car o Virtual Safety Car. La commissione ha poi elaborato un sistema di punti che varia a seconda della percentuale di giri effettuati su quelli previsti.