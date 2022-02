F1, Horner: "Verstappen carico per il 2022, team straordinario"

ROMA - Se la Formula 1 è pronta a presentare una serie di novità - nuovi telai, gomme da 18 pollici e nuove F1 Sprint - Christian Horner , team principal della Red Bull , promette che in pista ci sarà il solito Max Verstappen , volitivo e soprattutto lanciato dopo il titolo iridato nel 2021: "Quella dell'anno scorso è stata una stagione fantastica. Verstappen è stato eccezionale. È stato tutto positivo: dal numero dei giri in testa, ai Gran Premi vinti. La sua fiducia sarà alle stelle e sta cercando di basare il 2022 sui numeri della scorsa stagione", ha detto il britannico in un articolo citato da "gpfans.com".

Le parole di Horner

Ora che anche Hamilton sembra puntare con forza il 2022, Max Verstappen potrebbe avere uno stimolo in più per difendere il suo titolo mondiale. Per Horner però il pilota da solo non può fare la differenza: "Il team ha una forza incredibile, che ci ha permesso di affrontare la pandemia, sviluppare la nuova monoposto e vincere la sfida mondiale. Tutto questo ha entusiasmato ancor più il box. Non vedo l'ora inizi la stagione 2022". In effetti Horner dovrà aspettare pochi giorni, visto che i test ufficiali in Bahrain sono previsti per il prossimo 10 marzo, con Sakhir che ospiterà anche la prima tappa del Mondiale, in agenda il 18 marzo.