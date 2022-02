F1, Williams: svelata la nuova FW44 di Albon e Latifi

ROMA - La Williams ha presentato la FW44 , la nuova monoposto, pronta a fare l'assalto alla Formula 1 2022. La Williams ha infatti svelato la sua nuova macchina che - dopo l'addio di George Russell - verrà portata in pista da Alexander Albon e Nicholas Latifi . Il team britannico agirà ancora sotto gli ordini del CEO e team principal tedesco Jost Capito , che ha detto: "È stata una grande stagione, i cui risultati sono stati impreziositi dal podio in Belgio. Spero che questo entusiasmo si traduca ora in un miglioramento ulteriore . Le macchine presenteranno per il 2022 un assetto aerodinamico rivoluzionato, che dovrebbe cosentire alle macchine di avvicinarsi. Ma la teoria è una cosa e la pratica è un'altra ".

Il commento di Capito

"Latifi - ha continuato Capito - è con noi da 2 anni e ha mostrato grandi performance soprattutto nella seconda fase del 2021. Albon ha tanta esperienza e credo che la sua attitutine a lottare sia perfetta per noi". Poi un commento sulla livrea della FW44: "Se la macchina sarà veloce quanto bella allora sarà fantastico. Il design riflette la nostra identità di brand. Il blu e il pattern a diamante viene messo ancora più in risalto dal rosso". Dopo l'esperienza nella Deutsche Tourenwagen Masters (DTM), Alexander Albon torna quindi in Formula 1, dove aveva già corso per la Red Bull nel biennio 2019-2020. L'obiettivo della Williams, oltre a riabilitare il thailandese, sarà quello di migliorare il magro bottino di Nicholas Latifi, che l'anno scorso ha raccolto appena 17 punti. I prossimi appuntamenti sull'agenda della Williams sono ora lo shakedown di Barcellona, in programma dal 23 al 25 febbraio la tre giorni di test ufficiali in Bahrain, dal 10 al 12 marzo prossimo.