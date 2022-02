F1, Seidl: "Gli errori della FIA devono essere arginati"

ROMA - Il finale del Gran Premio di Abu Dhabi e altri episodi controversi durante la Formula 1 2021 hanno spinto gli addetti ai lavori a far valere la propria opinione. L'ultimo ad averlo fatto è stato il team principal della McLaren , Andreas Seidl , che - in un'intervista raccolta da "motorsport-total.com" - ha detto: "Partendo dal presupposto che errare è umano, sono successe tante cose l'anno scorso che non hanno fatto bene al nostro sport . A tal proposito, è necessario un meccanismo che stronchi sul nascere eventuali decisioni sbagliate da parte della direzione di gara".

La proposta di Seidl

"Le scuderie e la FIA - ha continuato il tedesco - devono investire tempo ed energie per capire cosa è successo nella scorsa stagione e porvi rimedio. Dobbiamo però accettare il fatto che anche la Federazione commetta degli errori". Con il report ufficiale della Federazione sul finale di stagione di Yas Marina che deve ancora arrivare, la Formula 1 deve in qualche modo ricucire lo strappo avvenuto con alcuni appassionati, delusi da come il direttore di gara Michael Masi ha gestito alcuni episodi da moviola. Ora che però la nuova stagione del Mondiale sta per iniziare con il Gran Premio del Bahrain (18 marzo), cresce l'attesa per conoscere più da vicino il nuovo regolamento, che - si spera - possa evitare nuove polemiche.