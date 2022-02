Nuova Ferrari F1-75: ecco la nuova Rossa per il Mondiale 2022

ROMA - Si alza il sipario sulla Ferrari F1-75 . Ora che la nuova monoposto è stata presentata, il 2022 in Formula 1 del Cavallino può dunque finalmente iniziare. La livrea rossa fiammante della macchina, con dettagli neri tra cui il logo che ricorda i 75 anni del marchio , si è mostrata al mondo in un evento che ha visto partecipare il presidente John Elkann, t utta la dirigenza del Cavallino, lo staff tecnico capeggiato dal team principal Mattia Binotto e - naturalmente - Charles Leclerc e Carlos Sainz . I due piloti del Cavallino dovranno ora svolgere il compito più difficile: tradurre in risultati i due anni di sviluppo impiegati per la realizzazione della F1-75 .

Tornare protagonista con la F1-75

Sì, perché la Ferrari non sale sul gradino più alto del podio dal 22 settembre 2019, quando nel Gran Premio di Singapore trionfò Sebastian Vettel, con lo stesso Leclerc al secondo posto. Un digiuno troppo lungo per una scuderia come Ferrari che punta a ritornare protagonista nel mondiale proprio grazie alla nuova F1-75, che presenta interessanti dettagli neri sulla livrea. Dopo gli importanti test di Barcellona alle porte e quelli ancor più cruciali in Bahrain - in programma il 10 marzo - la Ferrari avrà poi ancora pochi giorni per definire la messa a punto ottimale. Poi i semafori si spegneranno e il mondiale 2022 avrà inizio, per una stagione carica di aspettative per la scuderia di Maranello.