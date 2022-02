F1, Hamilton: "Quest'anno vedrete la miglior versione di me"

ROMA - Lewis Hamilton vuole tornare a trionfare in Formula 1. Il britannico sette volte iridato, nonostante la delusione per il Mondiale mancato dell'anno scorso, vuole dimostrare di essere ancora competitivo per il 2022 e mettersi definitivamente alle spalle un 2021 amaro per lui: "Se pensavate di aver già visto la migliore versione di me, aspettate quest’anno", le sue parole in conferenza stampa che confermano la voglia di riprendersi la rivincita su Max Verstappen.