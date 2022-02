F1, Alonso e Ocon svelano la nuova A522

La filosofia di Szafnauer

"L'amalgama tra team e piloti - ha detto Szafnauer - è importante, ma ancora più importante è portarla nella giusta direzione. Collaborazione e fiducia sono le mie parole chiave". La scuderia di Enstone, motorizzata Renault, l'anno scorso ha raccolto 155 punti, piazzandosi quinta nella classifica costruttori. La vittoria del francese in Ungheria e il terzo posto dell'intramontabile Alonso in Qatar sono stati gli unici acuti di una stagione caratterizzata però da una notevole costanza in zona punti. L'obiettivo della scuderia si Enstone sarà senz'altro quello di arricchire questo bottino, piazzando le proprie vetture in posizioni più fruttose, sfruttando magari le nuove disposizioni tecniche della FIA.