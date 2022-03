F1: interrotti i rapporti con il promotore del Gp di Russia

ROMA - La Formula 1 può confermare che ha interrotto il suo contratto con il comitato promotore del Gp di Sochi. La mossa della FIA arriva dopo l'aggressione militare della Russia ai danni dell'Ucraina, che ha rivolto un appello alla FIA per colpire duramente piloti, team e federazioni russe e bielorusse . Con questo ulteriore passo in avanti, non solo si ribadisce l'annullamento della tappa a Sochi nel 2022, ma avanza anche l'ipotesi di un'esclusione della Russia anche dai prossimi calendari .

Stop al Gp di Russia

L'annullamento del Gran Premio di Russia è stata una delle prime mosse dell FIA per rispondere alle azioni della Russia in Ucraina. La Federazione ha poi concesso a Nikita Mazepin, pilota russo della Haas, di gareggiare come neutrale, con il circuito di Silverstone che ha già dato però parere contrario. La Formula 1, morbida nei confronti dei piloti, ha usato il pugno di ferro contro dirigenti russi e bielorussi, invitati a farsi da parte. Questo inasprimento della posizione della FIA nei contronti della Russia punta a esercitare un ulteriore pressione internazionale sul paese, che potrebbe dunque vedersi escluso anche per i prossimi anni.