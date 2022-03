F1, Alonso fonda la “A14 Management”: al via l'agenzia per i giovani piloti

ROMA - La "A14 Management" di Fernando Alonso è ora realtà . Il 40enne spagnolo ha infatti annunciato la nascita della sua agenzia per aiutare i giovani piloti. Il leader dell'Alpine sui social ha commentato così questa sua iniziativa: "L’obiettivo è fondare un piccolo gruppo di piloti a cui trasmettere valori per aiutarli a raggiungere i propri scopi. Un team dalla consolidata esperienza nel motorsport li supporterà, dalla FA Karting School fino a tutte le categorie del mondo a quattro ruote". Nel frattempo, il due volte campione del mondo ha già inaugurato a Oviedo , sua città natale, un circuito e un museo a suo nome.

Verso la nuova stagione

Con uno sguardo al futuro, Alonso però sta preparando il terreno per il suo presente in Formula 1. E per farlo ha in mente un piano, "El Plan", per essere precisi, che dovrebbe riportarlo al trionfo iridato dopo 16 anni. La Alpine, però, finora ha mostrato criticità nei test di Barcellona, dove Alonso è stato costretto a rinunciare all'ultimo giorno di prove. Il pilota spagnolo farà coppia con Esteban Ocon e i due cercheranno di sfruttare le i cambiamenti dovuti al nuovo regolamento per tentare di dare l'assalto alle posizioni importanti.