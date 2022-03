F1, Gp Imola: raggiunto l'accordo per il rinnovo di cinque anni

ROMA - E' stato raggiunto un accordo per il rinnovo di cinque anni per il Gran Premio di Imola di Formula 1. E' quanto riportato dall'agenzia Ansa, che parla di un accordo tra l'Aci del presidente Sticchi Damiani e Liberty Media, proprietaria dei diritti del Circus. Il Gp dell'Emilia Romagna è entrato in calendario nel 2020, nell'anno in cui la pandemia ha costretto la Formula 1 a cancellare diverse tappe in giro per il mondo e a correre il campionato in pochi mesi, venendo poi riconfermato l'anno scorso.