F1: Briatore a un passo dal ritorno, ruolo da consulente per l'ex Renault

ROMA - Flavio Briatore e Formula 1 sono pronti a tornare insieme . È il giornale olandese "De Telegraaf" a riportarlo, con l'ex team manager dei team Benetton e Renault che andrebbe a ricoprire un ruolo di consulenza . Nello specifico, l'imprenditore si andrebbe ad occupare della mediazione tra il Circus e i diversi comitati promotori dei vari Gran Premi . Il portale olandese cita come fonte un portavoce della Formula 1 che afferma: "Flavio Briatore continuerà, nella veste di ambasciatore di lunga data del Mondiale, a sostenerci nelle relazioni con promotori e sponsor , attuali e potenziali, e nella ricerca di nuove partnership commerciali , in modo da poter far crescere ancor più il nostro sport".

Domenicali e Briatore: l'annuncio

Un ruolo, dunque, lontano dall'asfalto e più vicino alla scrivania per Briatore, che nel 2012 è stato riabilitato dalla FIA. L'imprenditore piemontese aveva infatti dato il via al "crashgate" nel 2008: una mossa per favorire la vittoria di Alonso del Gp di Singapore, con l'ordine a Nelson Piquet Jr. di schiantarsi contro le barriere e congelare la gara con la safety car. Acqua sotto i ponti ormai, visto il suo incontro con il presidente della Formula 1, Stefano Domenicali, nell'ottobre scorso. Un video su Instagram dei due, che avevano allora annunciato "novità e nuove energie" in arrivo, va a confermare la tesi di un ritorno di Flavio Briatore in Formula 1.