F1, Wolff: "La monoposto? È la stessa di Barcellona"

ROMA - La conferenza stampa dei team principal nella pausa pomeridiana dei test ufficiali della Formula 1 in Bahrain vede un Toto Wolff diverso. I team radio al vetriolo verso Michael Masi sono ormai acqua sotto i ponti: " Abu Dhabi? Tutto superato . Abbiamo parlato tanto di questo, ma ora ci concentriamo sulla stagione attuale". Tuttavia, il numero uno della Mercedes deve già dribblare le prime critiche, che hanno fatto notare una W13 diversa rispetto a quella vista nei test di Barcellona: "È solo una questione di sviluppo. La W13 ora in pista non è una versione B della nostra macchina: è la stessa vista a Barcellona, ma con le pance laterali diverse".

Le parole di Wolff

Dalle prime analisi, sembrerebbe infatti emergere una livrea della W13 differente rispetto a quella vista a Montmelò, nello specifico per quanto riguarda l'ala che fa da supporto agli specchietti e le pance laterali. Critiche che Wolff rispedisce al mittente: "All'interno è la stessa macchina. Stiamo sentendo la FIA per essere sicuri, ma è un progetto già consegnato". Un po' di autocritica, nel frattempo, per quanto riguarda il suo carattere: "Lo scorso anno ci sono state emozioni non positive, sarò più calmo. È la W13 che invece sarà più aggressiva, più 'piccante'. È una macchina difficile da guidare". Poi ammicca alla Ferrari: "Non lo dico tanto per dire. La F1-75 e il suo concetto mi piacciono molto. In pista è alla pari di Red Bull e McLaren".