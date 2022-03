F1, chiusa la mattinata del Day-2: Ocon davanti a Leclerc e Verstappen

ROMA - La mattinata del secondo giorno di test della Formula 1 in Bahrain è nel segno di Esteban Ocon. Il francese dell'Alpine ha fermato il cronometro a 1:34.276 su gomme dure. Pneumatici bianchi anche per la F1-75 di Charles Leclerc, secondo con un miglior tempo di 1:34.366. Terzo invece il campione del mondo Max Verstappen, quarta l'Aston Martin di Sebastian Vettel. Problemi invece per Nicholas Latifi della Williams, la cui vettura ha preso fuoco ai margini della pista in Sakhir, costringendo gli addetti ai lavori a spegnere l'incendio. La mattinata si è terminata con altre due bandiere rosse: una per lo stesso Vettel e l'altra per Valtteri Bottas. Solo nona la Mercedes di George Russell.