F1, Sainz e il rinnovo: "Ci stiamo lavorando, non è un segreto"

ROMA - Manca ormai pochissimo perché la nuova stagione di F1 prenda ufficialmente il via, ma c'è anche chi ha già la mente rivolta a fine 2022. È il caso di Carlos Sainz, il cui contratto con la Ferrari scadrà al termine della stagione. Lo spagnolo si è distinto al suo primo anno per una buona affidabilità e costanza di risultati, concludendo al quinto posto, primo "degli altri" dopo gli inarrivibili piloti di Red Bull e Mercedes, e quindi davanti anche al compagno di scuderia Charles Leclerc. Ecco quindi che il tema rinnovo appare molto attuale, viste anche le positive premesse derivanti dai recenti test. Sull'argomento, Sainz è molto chiaro: "Non è un segreto che siamo in fase di rinnovo. Quello che non so esattamente è quando arriverà il momento in cui ci metteremo d'accordo su tutto. Siamo tutti contenti, ci sono passi avanti".