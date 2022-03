F1, Russell su Ferrari e Red Bull: "Non sono eccezionali"

ROMA - Terminati i test in Bahrain, la Mercedes non sembra particolarmente fiduciosa in vista dell'inizio della stagione di F1, dando l'impressione che gli aspetti sui quali intervenire siano ancora molti. Infatti, in generale Red Bull e Ferrari sembrano essere più avanti con il lavoro. Un commento a riguardo lo ha fornito anche George Russell, che ci tiene però a precisare che le impressioni vengono influenzate anche dal fatto che è proprio il team di Brackley ad essere indietro con il lavoro. "Non penso che siano eccezionali, ma non penso che siamo così competitivi come probabilmente vorremmo, ad essere onesti. Penso che la Ferrari e la Red Bull siano in una sorta di posizione naturale, e noi siamo solo a un passo. Siamo solo un po' più indietro di quanto vorremmo. Credo che i ragazzi arriveranno in fondo e che ci sia del potenziale, abbiamo solo bisogno di trovare un modo per sbloccare quelle prestazioni", è il commento del britannico riportato da Motorsport.com.