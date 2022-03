F1, Horner: "Verstappen ha fiducia in noi, è una risorsa per il team"

ROMA - Max Verstappen ha trasformato in trionfo il buon lavoro fatto dalla Red Bull l'anno scorso, dimostrando alla Formula 1 che un erede di Lewis Hamilton, campione iridato dal 2017 al 2020, c'è. La vittoria mondiale ha fruttato al pilota olandese un sostanzioso rinnovo: 36 milioni di euro a stagione fino al 2028. Un progetto a lungo termine, che trova un plauso nelle parole del team principal della Red Bull, Christian Horner: "Abbiamo grande fiducia in Verstappen. Un rinnovo quasi inaudito per questo sport, soprattutto - spiega il britannico al "The Daily Mail" - per quanto riguarda l'estensione temporale. Max è una risorsa importante per noi e lui ha grande fiducia nel team".