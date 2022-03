F1, Hamilton: "Voglio anche il cognome di mia madre, lo avrò presto"

ROMA - La griglia della Formula 1 potrebbe cambiare con la scelta di Lewis Hamilton. Durante un incontro a Dubai in occasione dell'Expo 2020, il campione britannico ha infatti reso noto un futuro cambio all'anagrafe: "Il cognome di mia madre è Larbalestier e lo aggiungerò presto al mio. Non ho mai capito del tutto il motivo per cui una donna debba perdere il cognome. E così ora voglio che il cognome di mia madre si affianchi al nome degli Hamilton". Un annuncio che potrebbe avere conseguenze burocratiche sui vari contratti commerciali legati al nome di Hamilton.