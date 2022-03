F1, Gp Bahrain. Le statistiche: Hamilton il più vincente, Ferrari e Mercedes a quota sei successi

ROMA - La Formula 1 torna per la stagione 2022, che prende il via con il Gran Premio del Bahrain. Il campionato riparte a diversi mesi dal trionfo di Max Verstappen in Arabia Saudita, dove l'olandese della Red Bull ha conquistato il primo titolo in carriera. Il campionato che si aprirà a Sakhir, però, porta con sé numerose novità, dovute al cambio di regolamento che darà vita a una sfida tutta nuova con monoposto diverse da quelle viste in precedenza ed equilibri che potrebbero cambiare.