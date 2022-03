F1 Bahrain, Leclerc poleman e autocritico: "Non sono contento della mia guida"

SAKHIR - La stagione 2022 di Formula 1 si apre con la pole position di Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari, grazie al tempo di 1:30.558, ha chiuso davanti a tutti la sessione di qualifiche nel Gran Premio del Bahrain, mettendosi alle spalle anche il campione in carica Max Verstappen, secondo. "È una bellissima sensazione, gli ultimi due anni sono stati incredibilmente difficili. Avevamo speranze perché era l’opportunità di tornare davanti e speravamo di farlo. Sono riuscito a fare il giro giusto nel Q3, anche se non sono stato contento della mia guida. Ci sono margini di miglioramento, la guida è tutta diversa, i test sono stati molto utili, ho provato diversi stili di guida e devo ancora trovare quello perfetto", le prime parole del numero 16, che quindi non si risparmia qualche autocritica.