F1 Bahrain, Sainz terzo in qualifica: "Ho dovuto lottare"

Sainz ha quindi aggiunto: "Charles ha fatto qualcosa di più e ha estratto il potenziale al massimo. Abbiamo sofferto a capire come guidare questa macchina, quindi essere in lotta per la pole è stata una bella notizia per me. Non sono riuscito a tirare giù quel decimo in più ma il team ha fatto un grande lavoro".